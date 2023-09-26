食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批從日本進口丁香魚被檢出重金屬鎘超標，共1萬8450公斤退運或銷毀，另外泰國山竹同樣問題違規，全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如印尼木薯餅、羅馬尼亞餅乾、南非綠豆、緬甸黑芝麻、荷蘭洋芫荽等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，佳和鮮果貿易股份有限公司從泰國進口「山竹（FRESH MANGOSTEEN）」，被檢出重金屬鎘超標，共1批、2696公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，針對這名業者，已採百分百逐批查驗；整體泰國山竹部分，過去半年共累計7批不合格，因為分屬6名不同業者，在管制措施上，目前為加強抽批。

此外，這次有1批連洋貿易有限公司從日本進口的「冷凍丁香魚（FROZEN BANDED BLUE SPRAT（SPRATELLOIDES GRACILIS）」，是被檢出重金屬鎘不符規定，共1萬8450公斤依規定退運或銷毀。

林金富表示，日本丁香魚過去半年累計2批不合格，來自2名不同業者，均調整為加強抽批，其他業者若從日本進口丁香魚，仍維持一般抽批。（編輯：李亨山）1120926