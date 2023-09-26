美國總統拜登今天接待太平洋島國領袖表示，美國將正式承認南太島國庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue），以抗衡中國與日俱增的影響力。

法新社報導，美國做出上述宣布，正值18國組成的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）召開峰會之際。美國官員表示，拜登說，美國應在太平洋地區採取更積極立場。

拜登在聲明中表示，華府承認庫克群島和紐埃為「主權和獨立」國家，將與這兩個國家建立外交關係。

拜登說，此舉將有助維持「自由開放的印太地區」。

拜登還說，承認庫克群島和紐埃也將有助遏止非法捕魚、應對脆弱地區面對氣候變遷衝擊及促進經濟成長。

庫克群島和紐埃的人口加起來不到2萬人，卻在南太平洋構成了一個龐大的經濟區。

庫克群島和紐埃是與紐西蘭維持「自由聯合」關係的自治國家，意味兩國的外交和國防政策在不同程度上與威靈頓有關。

數十年來，南太平洋一直被視為相對落後的地區，如今則成了美中競爭的核心地帶。中國在戰略海洋地區大舉擴張經濟、政治和軍事足跡。

白宮指出，今年的太平洋島國論壇峰會將聚焦在氣候變遷、經濟成長、可永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等議題。

太平洋島國領袖今天與拜登舉行多場會議並共進午餐，明天將與氣候和經濟高階官員會談，並與美國國會議員會面。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120926