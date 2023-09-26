2024年全球選舉季快速逼近，美國大型科技平台陸續撤銷原本目的在限制假消息的政策，不啻敲響警鐘，外界普遍預計明年大選期間將陷入錯誤資訊的泥淖，謊言滿天飛。

法新社報導，無論是YouTube廢除了一項關鍵的錯誤資訊政策，還是臉書（Facebook）改變了事實查核控制措施，這些社群媒體巨擘都出現某種疲乏，厭倦擔任「網路狂野西部」（internet Wild West）警長。

這些變化的背景在於裁員、削減成本措施以及來自右翼團體的壓力，右翼團體指控臉書母公司Meta或擁有YouTube的谷歌（Google）等公司壓制言論自由。

這促使科技公司放寬內容審核政策，並縮小信任與安全團隊的規模，例如富豪馬斯克（Elon Musk）買下推特（Twitter）後改名為X的平台，讓以推動陰謀論而聞名的帳號復活。

X平台上個月說，將允許美國參選人投放付費政治廣告，此舉推翻先前的禁令，引發外界對明年選舉期間錯誤資訊和仇恨言論猖獗的擔憂。

YouTube今年6月也曾表示，將停止刪除提及2020年美國總統大選存在「舞弊、錯誤或技術故障」的不實內容。此舉招致研究錯誤資訊的人員嚴厲批評。

YouTube當時解釋說，刪除這些內容可能會產生「限制政治言論的意外結果」。

多年來，如果臉書的貼文被第三方事實查核合作夥伴標記，臉書的演算法會自動將貼文顯示在動態消息中較低的位置。

然而臉書近來向美國用戶提供控制權，讓他們可以根據需求將這些內容移動到較上方的位置，臉書表示，這個可能產生重大影響的舉措將讓用戶對臉書演算法有更多控制權。

明年全球將有超過50場重大選舉，不只美國，還有印度、非洲和歐洲聯盟（EU）立法機構歐洲議會的選舉。研究人員認為，這些科技公司的舉措削弱了他們因應選舉期間料將出現大量錯誤資訊的能力。

全球科技正義聯盟（Global Coalition for Tech Justice）在本月一份報告中表示：「社群媒體公司還沒有為2024年的選舉海嘯做好準備。他們繼續計算自家獲利的同時，我們的民主很容易遭受暴力政變企圖、惡毒的仇恨言論和選舉干預影響。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120926