台灣民意基金會今公布最新民調，2024總統大選結果，六成三關心、三成一不關心。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，與往年同時間相比，這次選民的心理涉入感稍弱一些，但還在正常範圍；至於藝人賴佩霞對鴻海創辦人郭台銘，五成七不以為然，認為沒有加分效果。

此外，如果未來幾年中共對台發動戰爭，29.2％最希望那時賴清德在當總統、16.9％柯文哲，15.7％侯友宜，10.8％郭台銘，17.5％沒意見，3.8％不知道、拒答。換句話說， 二成九希望未來當中共對台發動戰爭時的台灣總統是賴清德、一成七希望是柯文哲、一成六是侯友宜、一成一希望是郭台銘，二成一不表意見。

游盈隆認為，當中共未來幾年若武力犯台時，台灣人希望誰是那時的總統，就目前四個總統候選人擇一，並沒有起碼的共識，而且看法相當分歧；在各種分歧的看法中，賴清德是眾數的選擇。這是人民對未來可能政治領袖的一種信任感，賴清德是四個人中最受期待的一位。

此外，這次民調顯示，21.9％非常關心這次總統大選結果，40.7％還算關心，25％不太關心，5.8％一點也不關心，6.7％沒意見、不知道。

至於郭台銘宣布賴佩霞為他副總統搭檔人選。3.2％認為非常有加分效果， 21.1％認為還算有，35.6％認為不太有，21.3％認為一點也沒有，15.1％沒意見，3.8％ 不知道、拒答。

進一步分析顯示，郭的支持者五成五認為選擇賴佩霞有加分效果， 三成五不認為；35-64歲選民對賴佩霞比較有正面的反應，而34歲以下或65歲 以上選民比較沒反應。上班族白領人員、家庭主婦及自營商／企業主反應相對較佳，其他職業背景人士則較為冷淡。

訪問期間是 9月18-20日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人;，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在 95％ 信心水準下約正負2.99個百分點。