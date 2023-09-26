高雄市30歲林姓男子於今（26）日清晨6時許騎乘普重機車行經岡山區岡山路與維新路口，自摔倒致手腳受傷。他說，因為斑馬線上有約一車道寬的路面凹陷導致其自摔。警方獲報後立即實施交通管制，並通報養工處維修。
目前路面由養工處派人到場搶修，警方也派人到場做交通維安，引導車流改道通行，車流狀況順暢，沒有塞車。此路面凹陷寬度為一車道寬，深度目測約10公分。車禍地點靠近岡山區文賢市場，平日車流量大。
至於車禍原因，仍待警方進一步調查。
高雄市30歲林姓男子於今（26）日清晨6時許騎乘普重機車行經岡山區岡山路與維新路口，自摔倒致手腳受傷。他說，因為斑馬線上有約一車道寬的路面凹陷導致其自摔。警方獲報後立即實施交通管制，並通報養工處維修。
目前路面由養工處派人到場搶修，警方也派人到場做交通維安，引導車流改道通行，車流狀況順暢，沒有塞車。此路面凹陷寬度為一車道寬，深度目測約10公分。車禍地點靠近岡山區文賢市場，平日車流量大。
至於車禍原因，仍待警方進一步調查。
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