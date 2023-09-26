ECB政策官員們在過去一周對於該指引有不同的解讀，有人認為下一步可能是降息，另一端有人認為，再次加息的機率是50%。

拉加德在周一指出：「我們認為，政策利率已經來到這樣的水準：如果維持足夠久的時間，就會對壓低通膨達到我們的目標水準做出重要貢獻」。

不過拉加德也強調了，在名目工資快速上升之後，原本具有韌性的勞動力市場出現疲軟跡象。拉加德在歐洲議會表示，勞動力市場終於開始調整了，而調整可能需要一些時間；服務業的就業開始放緩，整體的就業增長正在放緩。

市場認為，在對經濟成長的擔憂高於對通膨的擔憂之下，央行是不會加息。不過也有投資人也認為，明年六月之前降息的機率很小，但是已看見七月降息的可能。

在談到進行中有關對歐洲央行短期利率的操作架構審查時，拉加德說，這項工作將從今年底延後到明年春天才結束。

歐洲央行是在去年12月啟動該審查工作，主要是要降低銀行部門3.7兆歐元過剩的流動性，但是一些技術性問題的分歧意見，導致了延後。

有鑑於利率處於高水準，過剩的流動性正導致歐元區部分國家的央行遭受巨大損失。

拉加德說：「歐元體系的工作人員正在分析我們的資產負債表的最佳長期規模和組成狀況；這不是一個小問題，因為這會影響到我們實施貨幣政策的方式」。