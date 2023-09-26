基泰建設施工不當造成北市大直街民宅下陷損壞，今(26)日早上10時許在台北市副市長李四川的一聲令下，展開受損民宅拆除作業；李四川表示，拆除工程會以安全為優先，原則上希望在今日開拆後10天內完成，另外公辦都更的說明會則將在28日舉辦。
對於有鄰近居抱怨「一搬回來就吃土」，李四川指出，今日展開初除作業，若鄰近居民覺得拆除工程影響自身的生活狀態，這幾天可以就近入住旅館，並保留發票報帳，這部分已事前請區公所逐戶做說明。
李四川也提到，本月28日將針對受災25戶舉辦公辦都更說明會，會項受災戶解釋公辦都更的條件，再由25戶決定是要跟基泰合作還是由市政府展開公辦都更，另外周邊的住戶若想加入都更，台北市住都中心也會加入對鄰近居民作訪談，若願意也可以參加。
不過近日發現基泰建設有意出售忠孝大樓，外界擔心基泰的財務出現狀況，對此李四川也說，起初北市府就大直災害的部分，向法院提起假扣押，但法院的評估卻認為基泰的資產大於負載，可以支應所有賠償。
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