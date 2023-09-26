明揚國際大火現場，警消仍持續搜索，盼找出失聯者。(林和生攝)

「明揚國際」廠內儲放超過管制量30倍的過氧化物，釀成此次重大工安意外，經濟部指稱，這應是地方政府來查，但屏東縣長周春米26日回應，廠商申報化學物料都要上中央雲端；為避免中央、地方多頭馬車，經濟部次長林全能將帶隊，與屏東縣政府就相關事故調查、檢討作業機制洽談合作事宜。

周春米表示，就目前相關法規，堆放化學原料數量都必須申報，而申報系統就是在中央雲端，明確看得出來明揚公司沒有誠實申報、沒有申報。

由於屏東縣近年來籌辦多處產業園區，包括科學園區、科技產業園區，另有農業科技園區等，如何確保因分屬中央及地方政府管轄而產生類似情況發生。

周春米強調，按照過往制度，園區內公司都屬於園區管理，包括經濟部加工出口區，亦或屬於農業部的農科，經過這次重大慘痛教訓，會做進一步連結。縣府目前只針對消防部分及產品申報，後續如何讓救災制度更完備，一定會切身檢討。