網路買賣應慎防詐騙，高雄新興區一名約30歲許姓女子，在網路賣場販賣生活二手雜物，誤入詐騙集團釣魚手法騙走5萬5千元存款，但與父母同住的許女一天打兩份工，是一家三口唯一生計，遭騙光存款恐繳不出房租，新興分局五福派出所共4位員警，自掏腰包共募集2萬5千元協助許女度過難關，讓許女感動的痛哭流涕表示「一定會將錢歸還」。

22日下午4時30分，許女前往五福二路派出所報案指遭網路詐騙，許女目前有服務業的正職工作，為增加收入還額外打工，是家中唯一的收入來源，這次遭詐財讓許女不斷哽咽，擔憂房租、家人下一餐著落。

受理報案的警員楊曜先了解到許女情況後，有感許女年紀輕輕就要扛起家計卻遭詐，安撫許女情緒完成筆錄後，便自掏腰包給許女2000元資助生活費，另有3名員警聽聞後，共募集2萬5千元幫助許女繳房租，幫助她渡過眼前最大的難關。

許女收下員警愛心後哽咽說「一定會將錢歸還」，楊員則回覆表示「當你有能力的那天，把這份愛傳遞下去，去幫助需要幫助的人」，也提醒許女未來在網路上買賣應謹慎，避免點入不明連結而遭釣魚網站詐騙。