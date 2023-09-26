9月26日上午8時30分，G9726次高鐵列車從廣州東站緩緩開出，經新建廣汕高鐵一路向東駛去，約73分鐘後到達汕尾站。這是大陸廣汕高鐵開行的首趟高鐵列車，標誌著廣汕高鐵正式開通營運。而廣汕高鐵開通之後，將為粵東地區融入大灣區、密切聯繫華東提供了一條高鐵大通道，推動「軌道上的大灣區」加速發展。

據了解，廣汕高鐵正線全長200公里，設計時速350公里，全線設8座車站。廣汕高鐵在新塘站通過廣深三四線聯通至廣州東站，通過博羅至惠州北站聯絡線和惠州南站至仲愷站聯絡線，實現了與贛深高鐵的有效聯通。

開通營運初期，每日開行動車組列車最高達29對。直到第4季調圖後，每日開行動車組列車最高達43對。

廣汕高鐵也是「八縱八橫」高速鐵路網主通道之一東南沿海通道的重要組成部分，與汕汕段、漳汕段、福廈漳段、溫福段、甬台溫段共同構成大陸東南沿海高鐵通道甬廣高鐵，是連接珠三角與長三角城市群的重要橋樑和紐帶，區域路網地位重要。

根據大陸央視報導，未來廣汕高鐵無論是對於粵東地區和大灣區城市之間的協作，促進往來便捷、人才流動、產業升級，還是對加快廣東、福建、浙江沿海經濟帶的形成，都將帶來更多助力區域發展的活力動能。