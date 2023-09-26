女星高圓圓與男星趙又廷結婚8年，兩人婚後定居北京育有一女Rhea；如今已43歲的她美貌依舊，日前有網友再度翻出她高中時代的美照，更挖過去高圓圓班主任受訪時曾提及，高圓圓當年至少10個班男生在追求她！

近期大陸網友挖出過去高圓圓的高中舊照，其中一張照片可見，高圓圓雖膚色略黑，但是卻五官依舊十分精緻，整個人相當清純可愛，而高圓圓班主任過去受訪時也曾直言：「高圓圓年輕的時候，至少10個班男生在追求她，甚至有人為了看她逃課在窗邊看她上課」不少網友看過照片後，也明白她當年為何會被星探發。

高圓圓高中時期美貌就相當驚人。（圖／擷取自微博）

事實上，高圓圓當年因一次偶然的機會拍攝冰淇淋廣告進入廣告圈成為模特兒，之後她得到了張揚、王小帥等導演的青睞，演出過多部作品，其中她在電視劇《倚天屠龍記》中飾演周芷若，更是深受觀眾喜愛。

然而，2014年高圓圓嫁給男星趙又廷，生下一女，家庭生活相當美滿，日前更被捕捉到她身穿米色T恤，下半身穿著緊身瑜珈褲搭配白襪與拖鞋，騎著自行車載著女兒Rhea，她自在隨性打扮被網友大讚「超接地氣」。