針對明揚屏東廠爆炸案，屏縣府查出廠區放逾管制量30倍的過氧化物，且其來有自，但又稱因明揚非列為危險物品工廠，所以消防局只能檢查其消防安全設備，因此之前無法查到違法儲放，對此，經濟部加工出口區管理處則稱，「跟誰申請，就誰做查核」，雙方疑在究責踢皮球。對此，縣府26日強調，中央、地方是一體的，會合作解決這件事。

周春米25日指出，明揚屏東廠依申請規定只能儲存100公斤過氧化物，但依事證顯示，廠內竟儲存3000公斤超過管制數量，且從全部員工排為3班制研判，明揚違法儲放一事其來有自，但因明揚被列為一般工廠，不是危險物品工廠，所以屏東消防局對明揚只能依法做一般工廠的例行性消防安全設備檢查，所以先前未查出有違規儲放。

周春米還強調，對於明揚所儲存的危險物品數量、是否符合其原來聲請建照及使用的情狀，要求由明揚廠房建照核准與管理機關，即經濟部加工出口區管理處屏東管理分處做進一步釐清。

但經濟部加工出口區管理處指出，「跟誰申請，誰就要做查核」，縣府既然按照消防法裁罰，也就是說明儲放化學物質一事受消防法約束，同時也表示當初明揚可能有向縣府申請儲放公共危險品，所以縣府有權執行稽查。

雙方各說各話，疑似在究責踢皮球，引發各界議論。對此，屏縣府發言人鄞鳳蘭強調，中央跟地方是一體的，我們執行相同法令，會合作解決這件事情。

她說，業者在申請建照的時候，就是以一般廠房來申請，那就會連動到後面送到消防局審核的時候，就用一般廠房做消防安全設備檢查，未來要如何讓廠商拿到使用執照跟實際使用狀況要符合，這是中央、地方共同努力的方向，前天縣府與經濟部共同成立的聯合處理平台，由經濟部次長林全能為主要召集人，將針對這些應該努力的事情，共同討論。

至於儲放原料一事到底由誰管？鄞鳳蘭說，企業要知道自己該做哪些事情，如果一開始申請就以一般廠房申請，那申請建築執照時就是一般廠房申請，廠商是不是有隱匿的責任？