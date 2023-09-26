9-10月統一發票昨開獎，新竹市東區的7-11交大門市一張26元的發票中了千萬大獎，一名網友表示，26元應該是買飲料，而在交大會買飲料的就是學弟，到底誰中獎了，快出來承認，引起網友討論，不少交大學生笑歪直呼，現在應該一堆人在翻垃圾桶，試圖找出那張中獎發票。

一名網友昨天在PTT上分享，統一發票開獎，共有5人中了千萬大獎，其中一人在新竹市東區的7-11交大門市消費26元爽中千萬大獎，讓他興奮直呼，26元一看就知道是買飲料，而在交大會去買飲料的大多是學弟，到底是誰中獎了，快點出來承認！

貼文引起網友討論，「學生很有可能早就把發票塞捐款箱了」、「學生誰會對發票啦！搞不好丟了」、「也有可能是教授中獎」、「那間不少上班族也會光顧吧！不一定就是學生中獎」。

另有交大學生則說，花26元爽中千萬，現在一堆人在翻垃圾桶，試圖要找到能讓自己翻身的發票，也有人開玩笑說，可能有工讀生也在挖捐發票的桶子，要找出那張中獎發票。