腰酸背痛是現代人常見的毛病，但要注意有時原因可能不單純。對此，維尚泌尿科診所指出，腰疼不容忽視，恐為泌尿道器官出問題所產生的症狀。並分享3招簡易判斷，若是有動作才發生的腰疼，多為身體骨骼肌肉結構的問題；一旦伴隨發燒、頻尿、想吐等症狀，或呈現由內向外的悶痛，且姿勢改變也不會減輕痛感，就要特別小心。

很多人發生腰痛時，第一直覺都會是先到骨科諮詢，但有時可能是臟器發炎性的疾病。維尚泌尿科診所就在官網發文分享3招簡易判斷，以協助民眾初步判斷腰痛的原因。

維尚泌尿科診所說明，若是有動作才發生的腰疼，像是扭動、移動等特定動作或姿勢改變，就可能與身體骨骼肌肉結構問題比較有關。一般來說，此類型的疼痛不會伴隨其它症狀，且在休息、改變姿勢、或是按摩後即有所緩解。

值得注意的是，維尚泌尿科診所提到，若腰痛外，還伴隨發燒、頻尿、想吐等症狀，就要懷疑身體已經開始發炎；此時，若觸碰該器官附近的肌肉，可能會引起持續性的疼痛，多呈現由內向外的悶痛，同時姿勢改變也不會減輕痛感，務必要盡快就醫檢查。

維尚泌尿科診所提醒，就醫時，一定要跟醫師說明疼痛位置及模式，並注意是否有相關的伴隨症狀。強調腰痛絕不容忽視，因為它可能是泌尿道器官的症狀相關，包括腎結石、泌尿道系統問題、膀胱感染和腎臟疾病等，不可不慎。