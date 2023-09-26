已婚黃女與蕭姓姊夫在麻將桌下用腳互蹭，還不時互傳曖昧訊息，黃女的林姓丈夫無意間發現妻子與姊夫疑有不倫之戀，怒告蕭男求償100萬元，蕭男辯稱與小姨子只是互相關心，但法官認為2人互動已逾越親友一般社交行為，判蕭男賠償25萬元。可上訴。

30多歲蕭男從事汽車業，比從事運輸業的林男大3歲，林男與黃女結婚5年，婚後育有2名子女，今年7月間林男用妻子的手機操作平板電腦要讓孩子使用，手機line卻跳出許多她與蕭男「你的心都在我這裡」等內容的曖昧對話。

還有，蕭男還在打麻將時趁機磨蹭黃女的腳，2人的私密對話及互動，如同熱戀中的男女，林男才察覺妻子竟與姊夫出軌，有不倫戀，甚至已發生親密行為。

林男不甘戴綠帽，拿出2人腳部磨蹭的截圖，依民法第184條第1項侵權行為，提告蕭男，請求賠償100萬元。

但蕭男否認，辯稱只是與小姨子互相關心、開玩笑，當時也有其他人在場，林男所提的截圖只是片段並非全部。

但嘉義地方法院法官審理後認為，蕭男與黃女互動親密，已逾越一般親友正常社交行為，2人的行為已達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，情節重大，判決蕭男賠償25萬元。