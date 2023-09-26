台9線花蓮瑞穗富源至瑞北路段250.8公里處測速桿，今年2月啟用至8月底已取締高達1.7萬件違規超速，有望榮登縣內今年度最新測速王寶座。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

《道路交通管理處罰條例》新制今年6月底上路，花蓮警方公布縣內36支固定測速設備近3個月內取締件數，其中台9線瑞穗富源至瑞北路段250.8公里處測速桿，均為「一般超速」及「嚴重超速」兩取締項目之最，分別有5854跟222件，有望榮登縣內今年度最新測速王寶座。

道交條例修正內容有「提高未停讓行人罰責」、「通盤檢討違規記點制度」、「提高無照駕駛罰則」、「加重危險駕駛罰則」等4大核心項目，其中「加重危險駕駛罰則」罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速則由超過最高時速60公里修正為40公里，新制6月30日啟動。

隨新制上路將滿3個月，花蓮警方也公布縣內36處「固定式雷達測速照相機」及「區間測速科技執法設備」，從6月30日至9月23日取締「一般超速」跟「嚴重超速」件數前3名的測桿位置。

其中，取締「一般超速」前3名路段以台9線250.8公里處（速限70公里）5854件最多，193縣道95.4公里處（速限50公里）1113件次之，台9線166.5公里處（速限50公里）569件再次之；「嚴重超速」冠軍為台9線250.8公里處（速限70公里）222件，第2名193縣道95.4公里處（速限50公里）80件，第3名則是台11線23.4公里處（速限50公里）28件再次之。

其中，榮登「一般超速」與「嚴重超速」之冠的台9線250.8公里處測桿，位在瑞穗鄉富源至瑞北路段，因應過去該路段車禍事故層出不窮而建置，今年2月啟用且在新制上路前，取締件數已高達1萬多件，等同歷年「測速王」測桿整年度的業績，極其有望成為縣內今年度的最新「測速王」。

警方除公布縣內取締前3名測桿的業績，同時也發現縣內民眾「嚴重超速」時速約在40公里至60公里，一般汽機車裁罰金額為1萬2000元至1萬8000元，大型車1萬8000元至2萬4000元，載運危險物品車輛則是3萬6000元，可吊扣該汽車牌照6個月，若因而肇事者，同時可吊銷其駕駛執照，呼籲駕駛遵守交通規則，維護用路人安全。