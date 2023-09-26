公東高工學生發明壓縮垃圾桶，榮獲達文西國際發明展銀牌。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣私立公東高級工業職業學校詹沛炘、陳念欣、陳羽荷、潘谷碩、劉欣然等5名學生發想設計「防髒壓縮垃圾桶」，內部建置壓縮及感應機制，不必弄髒手即可壓縮垃圾，從日常生活減輕環境負擔，榮獲美國AII達文西國際發明展銀牌。

從生活減少浪費 公東高工壓縮垃圾桶獲達文西國際發明展銀牌

公東高工室內空間設計科學生團隊表示，設計原理源於對環境的保護減少垃圾袋用量及不必使用手即可壓縮垃圾，當垃圾桶裝滿後，不斷清空和更換塑膠袋不僅麻煩，還對環境造成了不必要的負擔，若用手或夾子處理壓縮垃圾同樣不方便且不衛生，因此設計防髒壓縮垃圾桶。

學生團隊指出，防髒壓縮垃圾桶內置壓縮機制和感應技術，使用者只需輕輕一按，智能桿子即可迅速壓縮垃圾，使垃圾體積迅速縮小，減少了塑膠袋的使用，這樣創新發明不僅提高了垃圾處理的效率，還有助於保護環境，減少了資源浪費。

公東高工校長李恭榮說，除了祝賀詹沛炘、陳念欣、陳羽荷、潘谷碩、劉欣然5位學生出征國際榮獲佳績，並表示他們的創新和堅持不懈的精神為環保盡一份心力，而公東高工在1年級時就有創意研發的特色課程，激發學生的創意思考能力，也是學校的特色之一。