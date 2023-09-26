一輛休旅車行經林口台61線，時速高達171公里，嚴重超速81公里，依法開罰3.6萬元並吊扣車牌6個月、記違規3點。（蔡亞樺翻攝）

6月30日交通新制上路，針對車輛未禮讓行人、闖紅燈、酒駕、超速等項目提高罰鍰，警方7月取締一輛休旅車行經林口台61線，時速高達171公里，嚴重超速81公里開罰3.6萬元，並吊扣牌照6個月且記違規3點，新北市警察局統計今年1到8月超速違規超過18萬件，加強執法後，超速已有下降趨勢。

新北市副市長陳敬純今（26日）上午主持道安會報，聽取警察局報告交通事故分析、事故防制及重點執法成效。警察局指出，新北1到7月30日交通事故死亡128人，較去年同期減少29人、16.4％；1到8月發生A1、A2事故計3萬1177件、95人死亡，與去年同期相比增加908件、死亡減少19％。

警察局進一步指出，30日死亡事故及A1、A2事故，肇事族群皆以65歲以上長者及18至24歲年輕族群最多；1到8月的A1前十大肇事熱點，新莊區中正路3件、3死居冠，排名第二至第五依序為新莊中環路1段、林口區文化路三路2段及1路、三峽區安坑路、八里區中山路3段。

6月30日交通新制上路，加強取締各項違規，警察局統計1到8月路口10公尺內違停最嚴重，高達21萬多件，超速18萬8991件、闖紅燈12萬餘件、未禮讓行人2.6萬多件、酒駕3729件、危險駕駛1247件，除了超速較去年同期減少，其餘違規比去年同期都有增加。

列席市府顧問提出許多意見，有顧問認為，肇事熱點應詳細檢視發生地點，檢討工程設計或管理作為，減少死亡事故，另一位顧問提到，6月30日交通新制上路後，許多駕駛並不知道新制規定，除了提高罰鍰也會扣車牌，嚇阻效果，可加強宣導尤其職業貨車駕駛。

也有顧問表示，現代科技執法都用租賃，設置地點可以移設，從肇事熱點從大數據找出肇因配合科技執法，作為交通重點防制，避免成為搶錢政府。有顧問提醒，市府加強注意自撞事故，有些駕駛可能嗑藥上路的問題，警察處理類似事故做筆錄，深究原因找出原因解決。

交通局長鍾鳴時說，今年交通事故降低因為大量執法取締增加2成、幾百萬件，尤其不禮讓行人這一塊，許多駕駛提高警覺性，因此事故降低是應該的，但要維持很困難，交通局跟警察局持續努力，透過科技執法等方法降低交通違規。

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