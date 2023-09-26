台灣民意基金會今公布最新民調，六成四台灣民眾擔心，日本把福島第一核電廠廢水排入太平洋這項作為，造成全球及台灣海洋的污染；而對於中國(中共)政府宣布全面禁止日本水產品進口，五成認為合理；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，多達半數台灣人認可中國共產黨政府的對日政策是很罕見的事。

此外，對於中共官方最近表示可能中止或部分中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」 (ECFA)給予台灣的關稅優惠。三成七會擔心，五成一不擔心。他表示，從另一方面看，中共當局如果試圖以此影響2024台灣總統與立委選舉， 那不但對在野勢力沒有幫助，更可能會有反效果。過去的例子不勝枚舉。

今公布最新民調顯示，31.4％非常擔心日本把福島第一核電廠廢水排入太平洋有污染之虞這項作為、32.4％還算擔心、20.6％不太擔心、11.3％一點也 不擔心、4.3％很難講、不知道。換句話說，顯示六成四基本上會擔心，三成二不擔心。

游盈隆說，和兩年前（2021／4）同樣的調查相比，擔心的人減少23個百分點，不擔心的人增加22.7個百分點。值得注意的是，非常擔心的人減少30.9個百分點，還算擔心的人增加7.9個百分點。儘管仍有六成四會擔心日本此舉有污染全球及台灣海洋之虞，或許和近期台日關係比過去任何時候都好有關。

至於被問到，中國(中共)政府同一天（8／24）宣布即日起全面禁止日本水產品進口；結果發現19％非常合理，31.4％ 還算合理，22.6％不太合理，11.9％一點也不合理，12.4％沒意見，2.8％不知道、拒答。 換句話說，五成認為合理，三成五認為不合理。

他說，這項發現似乎間接傳達了一個微妙的訊息就是，有半數台灣人對於未來日本水 產品的安全性存有疑慮，畢竟多達半數台灣人認可中國共產黨政府的對日政策是很罕見 的事。

至於問到中共官方最近表示可能中止或部分中止ECFA給予台灣的關稅優惠。11.8％非常擔心，25.2％還算擔心，30.2％不太擔心，20.9％一點也不擔心，6.5％很 難講，5.4％不知道。顯示三成七會擔心五成一不擔心。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要的訊息就是，過半數台灣人不那麼在意中共當局威脅要中止或部分中止(ECFA給予台灣的關稅優惠。當然，中共果真這麼做，一定程度上會打擊台灣相關產業發展，但也會讓台灣人民更加疏離， 更加疏遠中國。

訪問期間是 9月18-20日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人;，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在 95％ 信心水準下約正負2.99個百分點。