華為發表會上並未著墨在外界高度關注的5G旗艦新機Mate 60 Pro系列，反而讓平板電腦、智慧手錶、耳機甚至是電動車成為主角，其中華為獨立作業系統HarmonyOS將全新升級，最新的HarmonyOS NEXT版本剃除Linux內核與安卓AOSP代碼，代表華為將進入純鴻蒙的時代。

綜合外媒報導，華為從2012年就開始規劃自有操作系統鴻蒙，並於2019年的開發者大會上公布，隔年逐步應用在旗下產品，企圖與蘋果iOS、安卓Android形成三強鼎立的局面。

華為常務董事、終端Business Group執行長余承東誇下海口表示，華為已經培養數百萬的鴻蒙人才，投入百億資金支持生態系發展，未來將全面應用在18個領域上，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第一季向開發者開放。

HarmonyOS NEXT系統擺脫Linux內核與安卓AOSP代碼，換言之，這套新系統將是完完全全大陸國產的鴻蒙操作系統，華為也喊話將帶來更流暢、更智慧及更安全的體驗。

普遍認為，鴻蒙系統的性能不輸給安卓，而華為為了吃下市佔率已經做好銜接工作，只需要2天時間就能將相關系統及應用轉移到鴻蒙，企圖實現三強鼎立的終極目標。