為鞏固馬來西亞僑生招生，台灣聯合大學系統（以下簡稱台灣聯大）與馬來西亞34所華文獨立中學簽署學術交流合作協議，鼓勵更多大馬中學學生申請來台就讀大學。

本次簽約由台灣聯大系統校長陳力俊領軍，與台灣聯大各校代表，包含：政治大學校長李蔡彥、中央大學副校長顏上堯、清華大學副校長呂平江、陽明交通大學國際長徐文祥一同出席簽約儀式。而整個簽約過程由政大馬來西亞校友會居中促成。

陳力俊表示，台灣聯合大學系統是台灣第一個大學系統，由台灣幾所頂尖大學聯合起來組織聯合大學系統，在教學、研究、國際合作與學生活動等領域合作上，都有不錯的成效。

陳力俊提到，這次透過簽約，希望能強化雙邊交流及共同培育國際人才，成為更緊密的夥伴關係。本次學術合作項目包括資訊交流、開放網路課程、舉辦學生營隊及教師交流活動，期能讓馬來西亞獨中學生提前體驗大學課程及生活。大學也將提供優秀學生入學獎學金，熱烈歡迎更多的中學學子到台灣就讀。

大馬留台學生從1953年開始迄今剛好70年，大馬學生到台灣留學已超過10萬人，而台灣聯大4校目前馬來西亞學生在校人數高達約930人，且70年前首位來台求學的馬來西亞僑生就是政大校友。如今政大馬來西亞校友超過5000人，明年適逢政大復校70週年，這段歷程與僑教的發展歷史典故，也讓此行更熱鬧增溫。

李蔡彥指出，馬來西亞學生畢業後不管在台灣或僑居地貢獻良多，非常感謝獨中校長培育優秀學子，鼓勵學生到台灣就讀與交流，政大除了聯招管道外，也提供單獨招生管道，在11月底前報名。

馬來西亞馬六甲培風校長黃雪萊說，線上課程讓學習無遠弗屆，不只是給學生也能提供老師研修。馬來西亞芙蓉中華中學校長蔡親煬分享，台灣聯大的大學與台灣的高中合作推行線上微課程，希望也能同時開放給獨中學生一起上課，共同為國際多元交流合作貢獻己力，讓馬來西亞赴台留學的學生人數再創高峰。