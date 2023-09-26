苗栗縣檢警掌握情資指台南市、高雄市有賭博機房，循線追查陳姓男子等5人，涉嫌簽賭2024年總統、副總統選舉投票率，並查獲手機、電腦等67件設備，及查扣36萬元。檢方也對涉案5人向法院聲請羈押，同時擴大偵辦。

苗栗地檢署掌握情資，由檢察官張亞筑指揮苗栗縣警察局苗栗分局、刑警大隊科偵隊、移民署苗栗專勤隊，24日持苗院核發搜索票，及檢察官逕行搜索指揮書，分別至台南市新營區、高雄市左營區搜索，查獲陳姓男子等6人網路聚眾賭博。

苗檢指出，高雄市左營區為多人共犯賭博機房，除查獲電腦主機12台、螢幕15台、手機34支、監視器3台、網路分享器3台外，同時緊急聯繫金融機構查扣涉及洗錢之人頭帳戶餘額約36萬元。

檢警調查，該案賭博簽注標的除一般賭場軟體、運動賽事外，還包含2024年總統副總統選舉投票率。檢察官漏夜訊問後，認為陳姓男子等5人均涉犯組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《總統副總統選舉罷免法》、《賭博》等罪嫌，嫌疑重大且有勾串共犯之虞，其中另有1名劉姓男子為法院發布通緝犯，皆有羈押之必要，而向苗栗地方法院聲請羈押，目前待法院訊問後裁定，另名李姓男子則諭知限制住居。

苗檢表示，法務部今年頒訂選舉查察工作綱領，今年6月新增總統副總統選舉罷免法第88條之1加重刑罰、8月修訂鼓勵檢舉妨害選舉要點，增列檢舉選舉賭盤之獎金為5萬元至500萬元。地檢署首次查獲適用新法的選舉賭盤案件，也在此呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉之公平、公正、公開，民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打0800-024099檢舉專線，共同為守護民主而努力。