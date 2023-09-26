淡水警檢合力查察賄選，士林地方檢察署檢察長顏迺偉、主任檢察官陳彥章、主任檢察官劉建志分享偵辦技巧。（淡水警分局提供／蔡亞樺新北傳真）

明年1月13日總統、副總統及立法委員大選將至，新北市警察局淡水分局積極查辦賄選，士林地方檢察署檢察長顏迺偉、主任檢察官陳彥章及劉建志，昨（25）日前往淡水警局聽取查賄制暴工作簡報，顏迺偉更在會中傳授查賄技巧，防制黑道幫派介入選舉或發生暴力事件。

顏迺偉指出，為防止有心人士利用人工智慧（AI），結合深偽技術（DEEP FAKE）製造假訊息或散布不實影音、影像來擾亂選情，檢警將全天候密切合作，以達到「立即澄清」、「迅速下架」及「溯源追查主嫌」的目標，同時祭出高額檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉，以最快最有效的方式打擊妨害選舉公平性。

淡水分局長陳保緒說，分局肩負維護社會治安及淨化選舉環境之重任，秉持「行政中立、依法行政」原則，主動積極蒐報賄選、暴力及網路假訊息情資，並落實執行各項蒐證勤務作為，防制黑道幫派勢力介入選舉及賄選或暴力案件發生。

警局呼籲選民踴躍檢舉，依法務部修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，明定檢舉境外勢力介選，最高檢舉獎金2000萬元，檢舉賄選案最高檢舉獎金1500萬元、檢舉選舉賭盤最高檢舉獎金500萬元，免付費檢舉專線0800-024-099，以塑造公平選舉環境，維護民主法治運作。