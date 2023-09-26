明揚公司位於屏東廠房爆炸意外釀重大死傷，今天下午1時30分將在屏東舉行記者會說明，宣布要成立新台幣5億元信託專戶，保障傷亡者賠償權益。

明揚國際科技股份有限公司22日爆炸意外，釀9死1失聯，統計至今天上午112人受傷，目前仍有54人住院，其中有12人仍在加護病房。

明揚公司今天發出採訪通知，內容提及「正式成立5億元信託專戶，保障傷亡者撫卹賠償權益」，今天下午1時30分，在屏東科技產業園區舉行記者說明會。