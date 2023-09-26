美軍中央司令部（US Central Command）今天表示，旗下部隊23日在敘利亞北部執行直升機突擊行動期間，逮獲一名伊斯蘭國（Islamic State）官員。

路透社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部透過聲明表示：「伊斯蘭國敘利亞行動與協調官員法達尼（Abu Halil al-Fad'ani）在突襲期間被逮。根據評估，法達尼與該地區的伊斯蘭國網絡有關聯。」

美軍中央司令部發言人葛洛克（Troy Garlock）表示：「逮獲像法達尼這樣的伊斯蘭國官員，增加了我們在戰場上定位、鎖定和除去恐怖分子的能力。」

葛洛克表示：「美軍中央司令部依舊致力於徹底擊潰伊斯蘭國。」

聲明還說，突擊行動期間並未造成平民傷亡。

根據美軍中央司令部說法，今年8月，美軍中央司令部部隊和聯軍夥伴在敘利亞境內共執行8次合作行動，期間擒獲7名伊斯蘭國特務，第8名特務則遭擊斃；在伊拉克方面，在整個8月的伊拉克行動期間逮捕18名特務、6名特務被擊斃。

另一名伊斯蘭國特務、伊斯蘭國攻擊協調人員葉門尼（Hudayfah al Yemeni）和兩名同夥則是今年4月在敘利亞一場直升機突擊行動中遭逮。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120926