傑尼斯事務所捲入性醜聞風暴，如何改革公司和補償受害者，備受外界關注，《男女糾察隊》主持人田村淳對此發表意見，他認為傑尼斯有必要變更社名，並認為該記者會缺乏向受害者宣示改革的決心，結果引來部分粉絲批評他在攻擊傑尼斯事務所和藝人，連他的愛女都被騷擾，氣得他直接公布自己手機號碼，要這些粉絲直接與他溝通。

田村淳最近拍片討論此事，他認為傑尼斯前社長茱莉和新社長東山紀之出席的記者會，當天東山紀之表示不會變更社名，或者歸納各界意見後再調整；對此田村淳認為，社長做出變更社名的決定是著手改革的第一步，雖然能夠理解或許因顧慮到有團體名字包含傑尼斯，但是這次記者會最需要關心與重視的對象應該是受害者，可惜事務所並未對受害者表現出改革的決心。

顯然他因表達見解而引來粉絲批評，他昨天在推特發文表示，自己一直以來都是從企業危機管理的觀點出發，認為傑尼斯應該變更社名，或是如果留下傑尼斯這塊招牌，則變成專門賠償與關懷受害者的公司，卻有不少網友批他「不要攻擊事務所」、「不要攻擊所屬藝人」等等，更留言攻擊他的女兒。

田村淳澄清表示，他的建議是為了守護受害者與傑尼斯藝人，不明白為何會被曲解成攻擊事務所和藝人，「如果有人對我有意見，覺得不能原諒我，請打電話給我，我們來聊一聊，我也想知道，叫我不要攻擊傑尼斯的人，你們有其他方案嗎？」他接著貼出自己的手機號碼，證明他是認真的。