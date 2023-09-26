似乎是喜事已近，邵雨薇最近明明戲約滿檔，拍片加上宣傳忙得不可開交，卻亦發出脫地美豔動人，渾身洋溢著幸福感。近來她歡度34歲生日，與吳慷如放閃合影時，秀出手腕一只沛納海腕表，閃瞎眾人，緊接著她受邀前往巴黎出席寶格麗（BVLGARI）春夏配件大秀，在機場以帥氣裝扮搭配寶格麗祖母綠肩背包，更加襯托她的好氣色。

邵雨薇歡度生日，秀出手腕的沛納海Luminor Due系列月相表。（擷自IG）

沛納海Luminor Due Luna PAM01179月相表，29萬6000元。（PANERAI提供）

邵雨薇在生日當天佩戴的是沛納海Luminor Due系列不鏽鋼月相表，三點鐘位置有月相功能，K金雕刻的月亮會在午夜藍的星空移動，十分唯美浪漫，搭載P.900／MP自動上鍊機芯，雖是大尺寸表盤，但厚度僅有5.9mm，十分輕盈纖薄。

邵雨薇手提寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包出發前往巴黎時裝周。（擷自IG）

寶格麗Serpenti Baia 鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。（BVLGARI提供）

寶格麗 B.zero1 Rock 系列玫瑰金耳環。（BVLGARI提供）

邵雨薇出發前巴黎的途中，邵雨薇身穿一襲藕色寬版皮衣和皮褲，搭配寶格麗今年秋冬最款的Serpenti Baia祖母綠色小牛皮肩背包，對比色的混搭讓她整個人更加活潑明亮，再加上Serpenti Viper金色框太陽眼鏡，以及B.zero1系列項鍊、耳環及戒指的點綴，在細節融入晶瑩閃亮的元素，閃耀著女神風采。