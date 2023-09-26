香港Viu TV熱門節目《究竟讀緊乜》，指定介紹文化大學特色課程《攀樹學》，克服懼高症學習。（文大提供／李侑珊台北傳真）

香港偶像團體ERROR日前台來拍攝香港電視娛樂（Viu TV）台的《究竟讀緊乜》節目，特別指名體驗文化大學森林暨自然保育學系斥資百萬設備開設的「攀樹課」，4位香港大男孩克服懼高症，攀上樹頂學習樹木修剪等技術，還配戴頭燈夜間摸黑尋找野生動物蹤跡。

ERROR團員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）等跟隨Viu TV製作團隊，到文化大學位於新店山區的華岡實習林場體驗全台首創的攀樹課程，這也是該節目訪問一系列台灣的大學課程中的壓軸課程。

文大表示，森保系將教學主軸，昆蟲、植物、攀樹以及野生動物等課程，濃縮呈現在節目當中，包括安排4位偶像團體成員以捕蟲網採集昆蟲環境教育、認識植物種類及森林資源、親自穿戴裝備體驗攀樹克服懼高症、配戴頭燈於夜間的森林中找尋野生動物蹤跡以及參與學生團康活動等橋段，拍攝過程中歡笑聲不斷，展現偶像天團輕鬆活潑本色。

ERROR 在2018年出道，4位團員影視歌三棲，多才多藝，更於2023年榮獲Chill Club年度組合銀獎、2022年Yahoo！搜尋人氣大獎票選人氣組合3強的殊榮。

文大森保系提到，能和香港優秀節目製作團隊及偶像團體合作，是文大森保系師生榮幸，攀樹等課程也和目前淨零排放及森林碳匯為近期熱門議題結合，偶像團體的體驗結合了永續的議題，相當有意義。

這次香港電視節目前往文大的華岡實習林場拍攝，該實習林場鄰近台北市，卻環境清幽及動植物豐富，讓劇組及主持人非常驚艷印象深刻。

文大強調，歷年就穩定的招收香港學生就讀，期待透過本次拍攝及主持人的體驗心得分享能讓香港學生更認識文大森保系及文化大學，啟發學習興趣吸引更多學生來台就讀，如同ERROR於演藝圈發光發熱般地豐富自己的人生未來。