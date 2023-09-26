PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧表示，市場認為Dojo最大優勢在於訓練自駕系統需要的海量資料，可望開啟全新的潛在市場，特斯拉亦可藉由Dojo取得不對稱的競爭優勢，因此已有外資券商將特斯拉的投資評價，自中立調升至加碼，也同步上調其目標價。

王翔慧表示，特斯拉等各家電動車廠積極向智能駕車靠攏，透過人工智慧、大數據演算等將自動駕駛等級推進至高度自動，甚至於目標達到全自動化，各國政府的友善政策也是讓電動車市蓬勃發展的重要關鍵，根據研調報告，在各國推動能源轉型及獎勵政策下，全球電動車銷售滲透率將從2020年的4.0%，大幅成長到2025年的22.0%，預估2023年全球電動車銷量將達1430萬輛，相較於去年銷售量成長達40%。

另外，在電動車成本持續下滑的帶動下，電動車價格的競爭優勢也順勢提升，王翔慧說明，根據統計，特斯拉8月在中國銷售的電動車台數高達8.4萬台，較7月大增超過三成，與去年同期相比也成長近一成之多，交車量大幅提升的主因，在於特斯拉8月時祭出價格戰，部分Model Y車型價格下調了約4%；此外，外界期盼已久的Model 3改款車型於9月推出，也額外提供預購享有保險補貼的優惠措施，而高端車型Model S和X在中國的售價，降價幅度甚至高達20%，有助於刺激買氣提振。

王翔慧認為，今年上半年電動車最壞的時間點已過，而長期取代燃油車的趨勢持續發酵，加上目前電動車價值面仍不算昂貴，有利於資金持續回流，且電動車所創造的相關投資商機如整車廠、充電樁、電池、關鍵零組件、自動駕駛晶片等持續成長，投資人不妨分批佈局，全面掌握電動自駕車的軟硬體商機。