4名殉職勇消的親友，26日陸續至設在心燈館的英勇消防弟兄追思會場向4人告別，場面一片哀戚。（謝佳潾攝）

心燈館負責人、也就是屏東縣議員鄭清原，他說，他有很多朋友都表示將集資，讓所有喪葬費用全部由他們支出，讓家屬不要煩惱錢的問題。（謝佳潾攝）

明揚國際屏東工廠22日爆炸，造成9死1失聯111人輕重傷，警消至今持續搜救失聯的傅姓員工，犯罪被害人保護協會台灣屏東分會為避免明揚脫產，日前協助家屬向屏東地院聲請假扣押，但法官25日以證據不足為由駁回，對此，鍾吉垣母親低調回應，「目前沒心情談論」。

面對媒體詢問明揚假扣押遭駁回一事，鍾吉垣母親低調道：「我不了解這件事情，是現在被媒體詢問才知道，目前沒有心情談論，只想好好幫兒子處理好後事」。

4名殉職勇消的親友，26日陸續至設在心燈館的英勇消防弟兄追思會場向4人告別，場面一片哀戚。心燈館負責人、也就是屏東縣議員鄭清原，他說，他有很多朋友都表示將集資，讓所有喪葬費用全部由他們支出，讓家屬不要煩惱錢的問題，他也已經告知家屬與縣府。

關於假扣押遭駁回一事，縣府指出，有些資料準備方面有疑慮，縣長周春米已在第一時間跟犯保協會聯繫，希望補充資料後，協助家屬再次提出假扣押；屏檢則表示，檢方會透過犯罪被害人保護協會屏東分會協助家屬就駁回裁定提出抗告。