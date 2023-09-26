許光漢演藝生涯再創新高峰，這次將受邀前往韓國拍攝新劇《No Way Out》，同時也是他在韓國首部演出作品，消息一出引來高度關注，這次飾演的角色新鮮且強烈，許光漢表示：「非常興奮，希望自己更加努力，不要丟臉、做好自己本分，盡全力去對待這個作品，平常心、好好融入。」新戲將於下月開拍，預計將在當地拍攝1個月。

《No Way Out》是《分秒幣爭》、《人生真美麗》導演崔國熙首次執導的戲劇作品，將由李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等知名演員領銜主演，是一部講述懸賞200億「委託公開殺害」出獄重刑犯，在「試圖殺人者」與「試圖生存者」之間展開對決的懸疑驚悚劇，如今劇組再宣佈震撼彈，許光漢正式加入演出陣容，將飾演一位受到委託來到韓國的殺手「Mr.Smile」，播放日期與平台將於後續公布。

以電視劇《想見你》在全世界累積高達10億觀看次數並在韓國等亞洲地區備受喜愛，許光漢展現純真清新的面貌與出色的演技獲得觀眾們的肯定；今年第59屆百想藝術大賞上，許光漢為唯一受邀頒獎嘉賓的外國演員，展現他對於韓國作品與演員的特別情感，韓國粉絲組成「想見你狂粉」龐大粉絲團，光是在今年就舉辦了4次訪韓活動足以證明超高人氣。