行政院長陳建仁今前往立法院提出施政報告，立委曾銘宗質詢時提及，詐騙已成國安問題，但政府的打詐政策卻不見成效，要求政院提出具體措施，並詢問3個月內、6個月內是否能見改善。對此，陳回應，若努力推動1.5版打詐綱領，相信半年內民眾應該會有感。

曾銘宗質疑，內政部都已說詐騙是國安問題，政府有何作為。陳建仁回應，疫情盛行期間，詐騙愈來愈嚴重，因此他上任後就成立1.5版打詐綱領，，跨部會做工作，成立打詐辦公室，從識詐、堵詐、阻詐與懲詐等四方面進行。

陳建仁說，從銀行臨櫃阻止詐騙，減少很多例子，這段期間阻擋1514萬通境外詐騙電話、下架550多萬則惡意簡訊。

曾銘宗則說，政府打詐愈打愈嚴重，陳建仁回應「沒有錯，這就是要更加努力的方面」。對於政院能否召開相關會議，提出更具體的作法，陳建仁說，1.5版打詐綱領有各式措施，很多部會需要嚴密合作，改善辦法很多，專案報告也提出，也有初步成果，但打詐是持續不斷，編列預算，提升相關能力，辨識作為，阻斷詐團的創新手法。

曾銘宗追問，3個月內、6個月內是否有改善？陳建仁說，若努力推動1.5版打詐綱領，半年內民眾應該會有感。