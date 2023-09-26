新竹市衛生局近日針對中秋應景食品業者抽驗稽查，結果發現某生鮮超市販售的秋刀魚重金屬鎘超標。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

本周五是中秋節了，民眾可能開始忙著準備中秋烤肉的食材以及應景月餅，新竹市衛生局近日針對中秋應景食品業者抽驗稽查，包括食品製造業、販賣業、餐飲業等場域，共稽查18家，結果51件應景食品中，有1件秋刀魚重金屬容許量超標，已要求下架。

新竹市衛生局長陳厚全表示，此次共稽查18家業者，其中6家限期改善後複查合格，其餘皆合格；查核食品標示70件全數合格，但抽驗市售中秋節應景食品51件中，檢驗結果有1件秋刀魚不符規定，其餘均符合規定。

陳厚全說，此次稽查抽驗中秋節應景食品包括月餅、牛肉、豬肉、飲品、醬料等共計51件，依各品項類別性質檢驗防腐劑、乙型受體素、農藥殘留、衛生標準、甜味劑、重金屬等項目。

檢驗結果新竹市香山區1家生鮮超市所販售的「秋刀魚（有效日期2023年10月15日）」檢出重金屬「鎘」0.14mg／kg（容許量為0.05mg／kg）不符規定，已要求業者下架該項產品並移請來源所轄衛生局依法辦理，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站http://dep.hcchb.gov.tw，供民眾查詢參考。

陳厚全指出，鎘是1種重金屬，存在於自然環境中，但過量排放的工業廢物、人為的汙染、地理環境特性等，都可能讓水生生物體在食物鏈中累積鎘含量，衛生局針對市售魚種採不定期檢測，以維護市售食品的安全衛生。

此外，中秋節是親友團圓的重要節日，也是品嘗美味烤肉、糕點月餅的最好時刻，為確保食品衛生，衛生局提醒，市民購買時應選擇新鮮食材，挑選外觀色澤正常無異味的產品，購買後生鮮食品如海鮮、肉品等應儲存於冷藏溫度下，不宜放置於室溫過久，燒烤時應確認食材內部完全熟透，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」等5要原則，以避免微生物孳生引起食品中毒。

民眾如有食品衛生安全問題，可電洽1999或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。