澳洲航空公司（Qantas）一群機師今天呼籲董事長戈德爾（Richard Goyder）辭職，因為他帶領的董事會做出「糟糕決定」，對公司的士氣和聲譽造成打擊。

在此之前，時任執行長喬伊斯（Alan Joyce）已於9月5日提前退休，當時澳航正焦頭爛額處理各項問題，包括票價高漲遭抱怨、大規模裁減地勤人員，以及被指控在航班已取消情況下仍售出數千張機票。

法新社報導，如今澳航董座也被要求下台，澳洲暨國際駕駛員協會（Australian and International Pilots Association）主席、機長盧卡斯（Tony Lucas）在聲明中指出：「戈德爾經歷澳航史上最具破壞性的時期之一，包括非法解僱1700名員工、遭控非法銷售已取消航班的機位，以及在COVID-19疫情後恢復營運卻又管理不善。」

Qantas pilots are calling for the resignation of the company's chairman, Richard Goyder, after saying they have lost faith in him and the airline's board of directors.https://t.co/tX56S5Jxe3 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) September 25, 2023

聲明說：「澳航機師們的士氣從未如此低落過。我們對戈德爾和董事會完全失去信心。」

代表澳航機師的澳洲暨國際駕駛員協會抱怨，董事會做出「一連串糟糕的決定」，並說這是澳航42年歷史上首次有董事長被要求辭職。

「儘管澳航聲譽在他任內盡毀，戈德爾上週仍接受近10萬澳元的加薪，他的薪資因此高達75萬澳元（約新台幣1578萬元），而員工卻可能要接受薪水凍漲兩年。這項決定令人惱火，對反對的聲音充耳不聞。」

澳航昨天已承諾，將在2024年6月30日為止的財政年度額外投資8000萬澳元，以緩解乘客的不滿，包括增加可用里程數兌換的機位數量，以及「營運問題出現時」能提供大力支持。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120926