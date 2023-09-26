美國總統拜登今天在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）上，矢言協助太平洋島國因應氣候變遷。這場峰會旨在提高華盛頓在此區的影響力，對抗日益獨斷的中國。

拜登對太平洋島國論壇的領袖們表示：「我想讓你們知道，我聽到了你們（氣候問題）的聲音。」

拜登也宣布，華盛頓將與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）等太平洋國家建立外交關係，這是美國在這個迅速成為關鍵戰略地區擴大足跡的行動一環。

拜登在宣布為氣候、安全和經濟措施提供數以百萬計美元的額外援助後，在白宮外與各國領袖並肩站在各國國旗前。

由於氣候變遷有可能讓一些地勢低窪的太平洋國家從地圖上消失，拜登表示：「我們聽到了你們關於海平面上升對你們國家構成生存威脅的警告。」

拜登還承諾，他們「永遠、永遠、永遠不會因為氣候危機而失去在聯合國的地位或成員國資格」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120926