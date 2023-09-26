李安很期待和所有評審一起觀賞入圍作品。（金馬提供）

距離第60屆金馬獎頒獎典禮進入倒數60天，金馬執委會特別選在今（26日）宣布本屆評審團主席，將由享譽國際的導演李安擔任。李安對此表示：「做評審時，會用一種特殊的貫注來看電影。我想這並不是在刻意評審一部片子，而是如果不全神進入影片的魂魄，並思索判斷的話，會對不起創作者的投入。我們必須和作品交心。很期待和所有評審一起用心觀賞，充分討論。金馬60見！」

李安與金馬獎的淵源深厚，首部劇情長片《推手》便獲得金馬獎評審團特別獎，之後又以《喜宴》獲得最佳導演、原著劇本，《色，戒》獲得最佳導演獎、年度台灣傑出電影工作者。他自2018年起連任4屆金馬執委會主席，任內創辦「電影大師課」，發揮影響力邀請全球影壇重量級影人前來授課，也是台灣首見大規模涵蓋各項電影專業的影視課程。

李安電影也曾多次獲得國際大獎，如《臥虎藏龍》代表台灣獲得奧斯卡金像獎最佳外語片，他個人則以《斷背山》和《少年PI的奇幻漂流》兩度奪得奧斯卡最佳導演，也是第1位獲得該獎的亞洲導演。

李安還以《喜宴》、《理性與感性》兩度獲得柏林影展金熊獎，《斷背山》、《色，戒》兩度獲得威尼斯影展金獅獎，2021年獲頒英國金像獎終身成就獎。他曾在第50屆金馬獎擔任評審團主席，當金馬獎迎來一甲子的耳順之年，能夠再次邀請李安擔任金馬獎評審團主席，別具意義。