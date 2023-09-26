民進黨撒幣不客氣，照顧消防員太小氣！桃園第一選區立委參選人、市議員牛煦庭26日指出，1個新竹棒球場就12億、高雄前鎮漁港狂燒81億、數位發展部更達211億，面對消防弟兄的裝備升級，13年只編76億，1年5.8億跟進口雞蛋浪費納稅錢相等，感嘆《火神的眼淚》真實上演，中央編列器材預算不夠，地方只好自己籌措，「器材不是中央發的，是我們用弟兄的血換來的！」

牛煦庭說，媒體踢爆，消防員更新設備一年7000萬，內政部馬上跳出來澄清，說其實從2017年到2029年，總共編了76億，「1年平均5.8億，剛好跟今年專案進口雞蛋的所浪費掉的納稅錢相等！」

牛煦庭感嘆，新竹棒球場可以編列前瞻預算12億，夠讓全國的消防隊花2年。高雄前鎮漁港狂燒81億，可以抵過14年的消防設備補助還多5億。甚至一個數位發展部的預算211億，夠消防隊接下來37年的設備預算。但是面對消防弟兄的裝備升級，13年只編了76億！

牛煦庭說，不禁讓他想到《火神的眼淚》裡最寫實的劇情，中央編列的器材預算不夠，地方只好自己籌措，消防弟兄拿著壞掉的無線電衝進火場，防火衣大家交換著穿、拿膠帶貼補的無奈。接著，有「大公司」出現，大手筆地捐了消防車、捐了設備器材，讓消防隊在消防安檢的時候沒有任何底氣，睜一隻眼閉一隻眼的讓消防安檢通過，最終釀成大禍。

「這些器材不是中央發的，是我們用弟兄的血換來的！」牛煦庭說，這句戲劇對白，竟是如此的寫實，他想請教行政院長陳建仁口中說的76億，是不是就是既有計畫中的76億？能保證這樣的預算夠用嗎？未來12年內消防弟兄會的器材，都是良好，且充足的嗎？