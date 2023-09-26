行政院長陳建仁今前往立法院提出施政報告，立委曾銘宗質詢時詢問，台電虧損超過4000億元，是否會在選後調整電價。陳建仁回應，若是3月份、9月份決定電價是否調整，那下次電價調整就在3月份，曾銘宗聽後則回應「選完啦，確定啦，選後調對不對」。

曾銘宗詢問，總統蔡英文推動非核家園，台電虧損已超過4000億元，將如何處理。陳建仁說，台電虧損跟核能沒有直接關係，虧損主因是所有燃料上升，攤開收支來看，影響最厲害的就是進口燃煤、燃氣、燃油，另外也希望可以讓電價凍漲，在壓抑物價上漲部分，扮演很重要的角色。

曾銘宗追問，那是否是選後調整電價，不然如何生出4000億元。陳建仁說，電價審議委員會有一機制進行，今年度9月份開完會，讓本來減免部分變遲沒有減免，原則上沒有調整電價，明年度仍要看營運狀況，再做決定，由審議委員會決定。

但曾銘宗說，先前問及電價也是說，交由電價審議委員會，結果後續又交代選前不調整電價，不要都推給委員會，是否仍維持選前不調漲的大方向。陳建仁回應，若是3月份、9月份決定電價是否調整，那下次電價調整就在3月份。