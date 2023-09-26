高雄農來訊參加國際智慧城市組織(WeGO)舉辦的智慧城市競賽，在各國240個參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全球綠色發展組織推薦特別獎，昨日於韓國首爾頒發智慧城市獎項，高雄市副市長林欽榮帶隊赴韓國首爾領獎，展現高雄智慧城市發展的成果。（高雄市政府提供／林雅惠傳真）

面對全球氣候變遷，提供農民智慧農業應用的高雄農來訊參加國際智慧城市組織(WeGO)舉辦的智慧城市競賽，在各國240個參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全球綠色發展組織推薦特別獎，昨日於韓國首爾頒發智慧城市獎項，高雄市副市長林欽榮帶隊赴韓國首爾領獎，展現高雄智慧城市發展的成果。

國際智慧城市組織(World e-Governments Organization of Cities and Local Governments WeGO)於 2010年由韓國首爾市政府主導成立，由50個世界各地城市及地方政府所組成的國際組織，持續推動全球智慧城市知識交流，昨日於韓國首爾頒發智慧城市獎項，共240個參賽隊伍角逐。

高市府表示，GGGI是一個與聯合國合作之國際政府間組織，致力於支持和促進發展中國家和新興經濟體強勁、包容和永續的經濟成長。GGGI與政府、民間社會和私營部門合作，開發創新的綠色成長發展解決方案、專案融資和投資，以及分享知識和國家經驗。

林欽榮表示，主辦單位這次保密到家，到最後一刻才知道「農來訊」獲GGGI特別獎殊榮，昨日代表市府上台領取，GGGI執行長致詞時表示，農來訊是個全球重要發明之一。

高雄市政府指出，面對當前全球氣候變遷，「農來訊」是一個創新應用技術，在氣候及產銷預告、病蟲害防制、綠色食物履歷上對於農民有相當大的幫助。

高雄農來訊透過Line@作為免費入門的智慧農業應用，使用者已超過5500個，可提供氣象、產銷資訊與AI應用，更將成果發布成API，供民間智慧農業開發創新應用。同時規畫補助方案降低農民建置成本，3年預計推動70案場，630公頃，公私協力推動高雄智慧農業落地擴散。

高雄市政府表示，「農來訊」推出至今已陸續獲得「2022智慧城市創新應用獎」、世界資訊科技大會（WCIT）的「傑出數位機會包容獎佳作」及資訊科技研究及顧問機構Gartner（顧能）舉辦「2022數位政府服務創新獎」，顯示農來訊在高雄智慧城市的持續發展，受到海內外及使用者的肯定，也引起國際關注。

過去2年透過高雄智慧城市專案辦公室，陸續與帛琉、泰國、菲律賓、馬來西亞、國際投資銀行等進行實質交流，創造智慧農業的國際合作與輸出機會。