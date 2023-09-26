9月為國家防災月，為有效推廣學齡前幼兒學習防震知識與其相關技能，位於土城區的私立國際幼兒園特於鄰近消防分隊辦理戶外教學及防災訓練。第五救災救護大隊長鍾世銘說，幼兒是國家未來的主人翁，希望此次參訪活動，能讓這群幼兒，將「防災觀念」帶回影響其家庭成員，將此次參訪效益，發揮至無限大。

教育局進一步表示，新北市300間公立學校及市立幼兒園已於111年達校校為防災校園的目標，未來4年將啟動第二輪防災校園基礎建置入校輔導，並納入非營利幼兒園和私立幼兒園，以實現永續發展韌性校園的目標。

活動當日由消防同仁及土城婦女防宣分隊擔任宣導教官，針對消防工作特性、防震演練，以及濃煙低姿勢爬行進行教學與演練。闖關過程中，小朋友們針對抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」的動作感到非常有趣，也提出相當多疑問，宣導教官也拿出看家本領，進行解說與示範，給予這群認真的小朋友，一堂豐富的防災教育課。