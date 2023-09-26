「基泰大直」建案導致受損房屋案，26日進行強制拆除作業。（羅永銘攝）

基泰建設施工不當造成北市大直街民宅下陷損壞，今（26日）早上10時許，在台北市副市長李四川的一聲令下，展開受損民宅拆除作業。上午有不少住戶及民眾來到現場，更有住戶在目睹家園被拆除的過程中，忍不住淚崩，令人十分不捨。

對於有鄰近居抱怨「一搬回來就吃土」，李四川指出，今日展開初除作業，若鄰近居民覺得拆除工程影響自身的生活狀態，這幾天可以就近入住旅館，並保留發票報帳，這部分已事前請區公所逐戶做說明。

李四川也提到，本月28日將針對受災25戶舉辦公辦都更說明會，會項受災戶解釋公辦都更的條件，再由25戶決定是要跟基泰合作還是由市政府展開公辦都更，另外周邊的住戶若想加入都更，台北市住都中心也會加入對鄰近居民作訪談，若願意也可以參加。

不過近日發現基泰建設有意出售忠孝大樓，外界擔心基泰的財務出現狀況，對此李四川也說，起初北市府就大直災害的部分，向法院提起假扣押，但法院的評估卻認為基泰的資產大於負載，可以支應所有賠償。