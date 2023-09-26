又見公車未禮讓行人！台中市1輛公車日前行經台灣大道、惠來路口，正當準備右轉彎時，因未禮讓過馬路的行人遭路過民眾拍下，並向警方檢舉，台中市警六分局表示，將針對檢舉的內容逐一審查，若符合違反規定的要件，將依照《道路交通管理處罰條例》開罰1200至6000元罰鍰。

民眾在youtube貼出影片，內容顯示1輛公車準備右轉時，雖一度暫停、禮讓前方行人通過，但之後又接著往前行駛，導致後方的行人差點被撞上，在一旁指揮的義交見狀連忙趨前要求駕駛暫停，而差點被撞上的路人也忍不住回頭瞪了該公車一眼。

整個過程被民眾拍下並PO網，標題還以「公車又調皮了」譏諷，警方也接獲檢舉並指出，該起事件發生在台灣大道、惠來路口，將針對影片檢舉的內容審查，若公車確實違反《道路交通管理條例》的規定，將依法開罰1200元至6000元罰鍰，且駕駛將被違規記點3點、接受道安講習，呼籲駕駛們要確實禮讓行人，警方一定強力且有效執法。