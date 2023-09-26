作為墨西哥總統歐布拉多具代表性的太陽能開發計畫，座落於索諾拉這個邊境州的Puerto Penasco太陽能發電廠第一期工程已在今年2月落成。該國政府官員曾表示，這個計畫可能再納入4座發電廠。

杜拉索表示，這個名為「Plan Sonora」的太陽能計畫不僅有助於改善地方與國家電網的連結，還可以將太陽能電力出口到美國，「不僅是亞利桑那州，還有加州。這是該計畫目標的一部分．我們希望將我們的州變成清潔能源的出口者，尤其是針對半導體和電動車產業」。

杜拉索並表示，他在台北期間將與蘋果主要供應商鴻海(2317)會面，討論在該州投資的可能性，但沒有與台積電會面的計畫。

鴻海已將電動車列為未來的重點發展項目，該公司在墨西哥有大量業務，但在索諾拉州沒有工廠。

杜拉佐表示，我們對鴻海的興趣是設立半導體工廠，並最終設立電動車部分或全部階段的工廠。

索諾拉擁有大量的鋰礦藏，墨西哥總統歐布拉多今年初已將其納入國有。鋰是電動車電池的關鍵原料，但墨西哥尚未開始生產這個金屬。

杜拉佐表示，他希望他的州也有一座台積電晶片廠。杜拉佐此行也將參訪台積電製造大多數晶片的新竹科學園區。