T1 League 職業籃球聯盟於26日公布 2023-2024 賽季口號「想不到吧！」，並同時揭開年度主視覺，藉過去兩季球迷朋友的種種聲音成為養分，期許以嶄新面貌翻開第三季的篇章，並邀請球迷朋友與聯盟一起撕開過往的標籤，創造更多意想不到的驚奇時刻！

T1聯盟自 2021 年創建之時，即面對許多質疑與挑戰，諸如聯盟無法持續發展至第三季、霍華德怎麼可能來台灣打球、聯盟賽事怎麼可能滿場等等，這些負面聲音和想法，反倒讓聯盟秉持著「堅持做對的事，就會有意想不到的結果」，也正是 T1聯盟第三季口號想傳達的理念。

T1聯盟秘書長王志群表示：「即便大多數人認為 T1不可能有觀眾、不可能有好的選手，甚至不可能走到第三季又如何，我們依然要有克服困境的精神，新賽季仍要維持慣例，突破自我，翻轉負面標籤，讓人想不到吧！」

除了公布年度口號，賽季主視覺也同步亮相，本次視覺設計期待跳脫框架，背景運用拼貼手法，建立超現實的想像空間，更邀請球迷朋友一起運用想像力幻想：「如果巴西若真的跟黑豹合體，能否快如閃電」、「子軒的全能身手具象化，誰能守住他」等腦洞大開的驚奇設定，並運用解構風格與球員誇張比例，構築出各式各樣的異能球星。

T1聯盟秘書長王志群補充道：「想像力就是我們的超能力！我們期待年度主視覺能激發出很多個為什麼，為什麼谷毛唯嘉是飛毛腿、為什麼高錦瑋拿了一把劍、如果曹薰襄真的是個名符其實的戰神，他會長成什麼樣貌？透過這些討論來傳達『想不到吧』的概念，本季還有什麼意想不到的事件，我們一起看下去！」