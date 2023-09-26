台大國際學院於2021年8月正式成立，已招收逾60位國際學生就讀，為協助台灣培養更多國際人才，今年10月開始，院內「全球農業科技與基因體科學」、「生物多樣性」、「智慧醫療與健康資訊」、「防災減害與韌性」等4個全英碩士學程將開放本地生申請，於113學年度入學。

台大國際學院表示，國際學院課程發展著重於世界重大議題與聯合國永續發展目標 (SDGs)，培育學生以解決問題為導向的學習與訓練，課程設計除持續強化學生跨領域學習與國際交流之外，同時強調場域實習與實務應用，以提升學生的就業能力，與國際行動力。

在考試時間方面，台大國際學願提到，甄試報名期間自10月4日起至10月11日止，考試報名則從11月28日起到12月5日止。

台大國際學院強調，10月開始，國際學院開放本地生進行申請，4個碩士學程最多可招收39名本地生。期盼更多本地優秀人才加入，並與不同國家與文化背景的境外學生交流互動，互相學習，結交國際學生同儕，開擴國際視野與人脈，進一步提升未來職涯競爭力。