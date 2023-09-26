「咖哩月餅白花椰菜炒飯」是將白色花椰菜切碎，和糙米飯拌炒，再加入3分之1塊切碎的咖哩月餅、薑黃粉、蝦子、透抽等。（王家瑜攝）

中秋節將近，國建署長吳昭軍和健康主廚陳之穎親自示範月餅創意新吃法。（王家瑜攝）

中秋節吃月餅象徵闔家團圓，但一顆月餅熱量堪比一份正餐，國民健康署邀請主廚推薦改良吃法，將月餅入菜，例如用咖哩月餅搭配白花椰菜、糙米、海鮮等食材，製成一道充滿南洋風味的炒飯，或是將綠豆椪和牛奶、蘋果混打，就是一杯口感豐富的綠豆沙牛奶。

國健署社區健康組長李嘉慧表示，一個便當熱量850大卡，再加上一顆豆沙月餅283大卡，以一名體重60公斤的輕度工作者來說，已經超過每日所需熱量的6成！過去大家把月餅當點心，如果能將它入菜、當成正餐，並搭配均衡飲食概念，不僅可以促進家人團圓和樂，也可以吃得更健康。

主廚陳之穎指出，多數月餅是甜口味，很適合做成南洋風味的料理，例如「鳳梨酥越南米春捲」，使用3分之1塊鳳梨酥，搭配生菜、豆芽菜、小黃瓜、蝦子等食材，並以越南春捲皮包裹，並以魚露、檸檬汁、水調製沾醬，酸酸甜甜的口味和鳳梨酥很搭配，味道不突兀。

「咖哩月餅白花椰菜炒飯」則是將白色花椰菜切碎，和糙米飯拌炒，再加入預先切碎的3分之1塊咖哩月餅、薑黃粉、蝦子、透抽等。陳之穎說，用剁碎的花椰菜取代米飯，熱量更低、膳食纖維更多。

如果不想開火，不妨試試「綠豆椪沙牛奶」。陳之穎說，吃完綠豆椪常常覺得口乾，會想要配一杯飲料，但可能導致熱量攝取過多，那麼不妨直接將綠豆椪加上牛奶、蘋果打碎成飲品，不僅省下煮綠豆的時間，綠豆椪的酥脆外皮還可以增添口感和香氣。

國健署長吳昭軍提醒，一顆月餅的熱量不容小覷，可能超過正餐的熱量，且現代人經常外食，蔬菜水果攝取量普遍不足，如果能夠在團圓佳節更均衡飲食，身體比較沒有負擔，更快樂健康過節。