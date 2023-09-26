台灣狗仔葛斯齊今年6月因在節目中表示有藥頭稱認識大、小S，遭大、小S提出民事告訴，各求償200萬元、共400萬元，對此，葛斯齊表示有信心面對，近日在直播中透露曾求問過去和他交手多次的汪小菲願不願出庭當證人？沒想到遭汪小菲大笑拒絕。

葛斯齊最近在直播中說，曾致電給汪小菲說被他前妻和前小姨子連手提告，下周要回台灣開庭，「小菲哥我打算請你出來當證人」，沒想到汪小菲驚慌大笑說：「不行不行不行！」，並強調一個是他前妻、一個是他前家人，怎麼方便跳出當葛斯齊的證人，葛斯齊則反問：「她（大S）不是也告你（汪小菲）嗎？」

汪小菲依舊果斷回應：「不行不行」，葛斯齊追問：「那你今天跟我講那些東西算不算數？」，汪小菲反問是指哪些東西？葛斯齊則語帶保留說：「就是你跟大家講的一些東西」，葛斯齊接著跟網友表示，這些錄音檔就可以給法院，表示有盡查證義務，並補充今年6月19日時有跟汪小菲聯繫。

對於被大、小S提告的官司，葛斯齊本月18日出庭時表示在節目上講的都是可受公評之事，只是轉述分享黃子佼、汪小菲及張蘭的內容，沒有主觀個人意見，無捏造或重大過失，輕率及過失等侵害大小S的言論，更沒有影射大、小S有施用毒品。但大、小S律師的律師指葛的言論都是引用第三人說法，沒有查證，葛斯齊隨後向法院聲請傳喚黃子佼到法庭，而大、小S的代表律師則認為沒有傳喚黃子佼的必要性。

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