單身男女想找好姻緣，千萬別錯過中秋節！台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，月下老人生日與中秋節同天，是求姻緣脫單的最好時機。想要月下老人眷顧有撇步，巧擺桃花位、避開拜月老禁忌，就可桃花朵朵開，將好姻緣牢牢抓住。

以下是求姻緣四撇步：

▌撇步一、擺設桃花位

2023年桃花位在西南方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣、旺桃花及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

▌撇步二、拜月老避開5禁忌

1、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子。

2、服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明。

3、請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」啊！

4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了。

5、記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？

▌撇步三、祭拜準備5供品

1.糖果，甜甜月老的嘴。

2.鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。

3.五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。

4.紅棗，祈求姻緣早點完成。

5.桂圓，圓滿順利。

▌撇步四、 完整告知祈求內容

記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等），越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。（但要說到做到！）