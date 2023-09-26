Acer Nitro XV2全系列螢幕提供玩家多樣的螢幕選擇，不僅是2K 180Hz新上市的 XV272U V3，也有旗艦熱銷無反射XV272U RV、4K低藍光XV272K LV、2K 300Hz 高更新率XV272U KF，皆支援Acer Game Mode 模式，提供包含動作、競賽、 運動、使用者、標準、節能、圖像及電影八種預設的顯示模式，透過快捷鍵或螢幕顯示畫面（OSD）上的設定選單，即可輕鬆依據顯示的內容調整設定呈現最佳的視覺效果。

玩家能透過內建黑色強化功能（Black Boost）設定，挑選 11 種不同的黑色等級，使玩家能清楚偵查敵人位置、躲避掩護，或是確認賽道上的路線方向，強化遊戲中的視覺效果取得最佳優勢！

除優質遊戲體驗外，也讓玩家玩得輕鬆舒適，搭配護眼Acer VisionCare 3.0技術，結合Acer LightSense、ColorSense、ProxiSense及BluelightShield Pro等多種護眼科技，減緩重度玩家的眼部壓力，提供更舒適的觀賞體驗，例如，Acer LightSense會透過偵測環境中的光線，隨時調整顯示器亮度；Acer ColorSense則會依據環境自動調整螢幕色溫等。玩家也可透過Acer Display Widget調整顏色設定，以及11種預設螢幕調校配置，輕鬆整理多重視窗。Acer ErgoStand符合人體工學設計，角度可達 -5度 至 25度，輕鬆傾斜、翻轉、旋轉和調整高度，可適應各種需求，帶來最舒服的觀賞體驗，不必再擔心脖子酸痛。快來各門市通路體驗Acer Nitro XV2系列螢幕的暢快舒適！