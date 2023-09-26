根據國民營養健康調查，國人維生素D不足情況相當嚴重。對此，金田勤耘聯合診所胃腸肝膽醫師楊子緯指出，若缺乏維生素D，可能會罹患憂鬱症、骨質疏鬆、糖尿病、腸胃疾病、心臟病及癌症等。想補足其實也不難，只要把握3原則，多到戶外曬太陽、攝取富含維生素D食物、適時補充保健品即可。

楊子緯在臉書專頁「胃腸肝膽楊子緯醫師/金田勤耘聯合診所」發文表示，維生素D在身體運作機制中扮演重要角色，除保護身體不受外來病菌攻擊外，還能降低罹癌風險。但若維生素D缺乏，可能與下列6疾病有關：

1、憂鬱症：維生素D會影響血清素平衡，一旦缺乏可能會使心情低落，嚴重甚至會得憂鬱症。

2、骨質疏鬆：維生素D能促進人體鈣質吸收與利用，若攝取不足就恐導致骨質疏鬆。

3、糖尿病：維生素D不足也可能使胰島素調節不均，增加罹患糖尿病的風險。

4、腸胃疾病：維生素D不足也可能會引發腹瀉、脹氣等腸胃問題。

5、心臟病：缺乏維生素D也會影響到心血管健康，同時也會提高罹患心臟病風險。

6、癌症：雖然缺乏維生素D與罹患癌症，沒有直接相關，但很多研究都指出足夠的維生素D，能降低罹癌風險與抑制癌細胞生長。

至於該如何補充維生素D？楊子緯分享只要掌握3原則即可，分別為多到戶外曬太陽；攝取含維生素D食物，如油脂多的魚類、雞蛋、牛奶等；適當補充保健品。

關於曬太陽補充維生素D，敏盛醫院副院長江坤俊提醒，不是任何時間的陽光都有效，只有中午12點至下午2點的陽光波長，才能轉換成維生素D。但要注意的是，曬太久恐會得皮膚癌、皮膚變黝黑，大約曬15～20分鐘即可。

另外，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹補充，基本上維生素D不會和其它食物產生相互作用，但由於其屬於脂溶性營養素，若想透過保健品補充，可以在飯後食用，效果較佳。